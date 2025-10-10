Draudimo bendrovę apgauti bandęs vyras sulaukė ikiteisminio tyrimo

Kaip rašoma Telšių apskrities VPK pranešime, policija gavo pranešimą, kad dar rugpjūčio 14 d. apie 14 val. 40 min. Kelmės r., Vėžaičių kaime, vyras (gim. 2005 m.), pildydamas eismo įvykio deklaraciją, joje įrašė tikrovės neatitinkančią informaciją ir save nurodė, kaip nukentėjusį žmogų.
Suklastojus dokumentą, įmonei padaryta 10 272,36 eurų turtinė žala.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas padarė numatytas veikas, jeigu dėl to buvo padaryta didelė žala, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
klastotė suklastotas dokumentas Kelmės rajonas
