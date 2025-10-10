Dvi Visagine susipešusios jaunos moterys atsidūrė areštinėje – viena buvo blaivi, kita girta

Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, spalio 9 d. apie 21 val. 46 min. bute Visagine, Energetikų g. blaivi moteris (gimusi 2004 m.) ir girta moteris (gimusi 2004 m.) smurtavo viena kitos atžvilgiu, sukeldamos fizinį skausmą.
Atvykus policijai, girta moteris į alkotesterį pripūtė 1,23 prom.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Abi jaunos moterys uždarytos į Panevėžio apskrities VPK areštinę.
Baudžiamasis kodekas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojemuštynėsgirta moteris
Rodyti daugiau žymių