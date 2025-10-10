Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Greta Kaišiadorių sustabdytame automobilyje rasti keturi neteisėti šautuvai ir pistoletas

2025 m. spalio 10 d. 08:31
Lrytas.lt
Greta Kaišiadorių policija nuginklavo jauną vyrą, savo automobilyje turėjusį keturi pneumatinius šautuvus ir vieną pistoletą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 9 d. apie 12 val. 40 min. Kaišiadorių r., Gudienos kaime, vyro (gim. 2000 m.) automobilyje „VW Polo“, rasti bei paimti keturi pneumatiniai šautuvai bei vienas pistoletas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
šautuvaspistoletasneteisėtas disponavimas šaunamaisiais giklais
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.