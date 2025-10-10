Greta Kaišiadorių sustabdytame automobilyje rasti keturi neteisėti šautuvai ir pistoletas

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 9 d. apie 12 val. 40 min. Kaišiadorių r., Gudienos kaime, vyro (gim. 2000 m.) automobilyje „VW Polo“, rasti bei paimti keturi pneumatiniai šautuvai bei vienas pistoletas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
šautuvaspistoletasneteisėtas disponavimas šaunamaisiais giklais
