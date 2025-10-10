Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaKriminalai

Per šeimyninį konfliktą Kauno r. girta moteris peiliu sužalojo vyrą

2025 m. spalio 10 d. 08:38
Lrytas.lt
Kauno policija aiškinasi dviejų girtų namiškių konfliktą, kuomet moteris čiupo peilį ir juo sužalojo vyrą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 9 d. apie 17 val. 50 min. Kauno r., Laumėnų kaime, namuose, konflikto metu, girta (3,51 prom.) moteris (gimusi 1969 m.) peiliu sužalojo taip pat girtą (2,73 prom.) vyrą (gim. 1979 m.).
Nukentėjęs vyriškis po medikų apžiūros, gydomas ambulatoriškai.
Moteris sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeKauno rajonassužalojimas
