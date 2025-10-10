Lrytas Premium prenumerata tik
Šalčininkų rajone nutupdyta dar viena kontrabandininkų skraidyklė su kroviniu

2025 m. spalio 10 d. 16:35
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Purvėnų pasieniečiai Šalčininkų rajone užfiksavo iš Baltarusijos įskridusį kontrabandininkų droną ir priverstinai jį nutūpdė. Prie skraidyklės buvo pritvirtintas ryšulys su 250 pakelių baltarusiškų cigarečių. Tokių dronų, kuriais iš Baltarusijos skraidinta kontrabanda, šiemet pasieniečiai jau perėmė beveik pusšimtį.
Ketvirtadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą ties Daugidonių kaimu (Šalčininkų r.) užfiksavo iš Baltarusijos į Lietuvą skrendantį bepilotį orlaivį su prikabintu kroviniu. Be to, šį faktą patvirtino iš Karinių oro pajėgų gauta informacija dėl toje vietovėje pastebėto skrendančio objekto.
Pasieniečiai skubiai panaudojo tarnybinį antidroną, kurio paveikta skraidyklė nukrito.
Į tikėtiną įvykio vietą nedelsiant buvo išsiųstas VSAT pareigūnų ekipažas. Atlikdami detalią vietovės apžiūrą, pasieniečiai Kalesninkų kaimo (Šalčininkų r.) apylinkėse, arimuose, aptiko nutupdytą skraidyklę su prie jos pritvirtintu paketu.
Bespalve polietileno plėvele apvyniotame ryšulyje rasta 250 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Jų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 1 297 eurai.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena. Šioje užkardoje laikinai saugomi skraidyklė ir cigaretės.
Šiemet per daugiau kaip 10 mėnesių pasieniečiai perėmė 47 dronus, iš Baltarusijos skraidinusius rūkalų krovinius. Pernai VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su baltarusiškomis cigaretėmis.
