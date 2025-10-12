Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Girto kelių erelio nuotykiai Rokiškio krašte: taranavęs kitą automobilį, nulėkė į griovį

2025 m. spalio 12 d. 09:03
Rokiškio rajone girtas kelių erelis iš pradžių rėžėsi į kitą automobilį, o vėliau jo vairuojamas „Audi“ buvo rastas apvirtęs griovyje.
Policija informavo, jog šeštadienį, apie 22 val. 16 min. Rokiškio r., Bučiūnų k., į kieme stovintį automobilį „Volkswagen“ įvažiavo automobilis „Audi“ ir iš įvykio vietos pasišalino.
Ratuotas chuliganas po šios avarijos tęsė savo kelionę. Pareigūnai pranešė, jog apie 22 val. 55 min. Rokiškio r., Lukštų k., buvo pastebėtas nuo kelio į griovį nuvažiavęs ir apvirtęs ant šono automobilis „Audi A6“.
Paaiškėjo, kad automobilį vairavo neblaivus (nustatytas vidutinis girtumo laipsnis, 1,73 prom.), neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės 27 metų vyras, kuris nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas kelių chuliganas sulaikytas, jam iškelta baudžiamoji byla.
