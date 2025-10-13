Klaipėdos policijos operacija: sudraskė nuo uostamiesčio iki sostinės iškleista kvaišalų platinimo tinklą

Ikiteisminis tyrimas pradėtas dar 2024 m. lapkričio mėn., gavus duomenų apie internetinėse programose sukurtose grupėse platintas narkotines (psichotropines) medžiagas. Įtariama, kad pirkėjai už kvaišalus atsiskaitydavo kriptovaliuta, po ko iš šios nusikalstamos veikos organizatorių gaudavo vietovių, kuriose buvo paslėptos narkotinės (psichotropinės) medžiagos, koordinates.
Uostamiesčio teisėsaugininkai šių medžiagų platintojų atžvilgiu atliko slaptas operacijas. 2024 m. lapkričio mėn. tyrimo metu užfiksuota, kaip pastarieji pirkėju apsimetusiam žmogui pardavė narkotinę medžiagą – kanapes bei psichotropinę medžiagą – 4-chlormetkatinoną, kurios buvo paslėptos Vilniuje.
Tą patį mėnesį KPONTV pareigūnai užfiksavo, kaip pirkėju apsimetusiam žmogui buvo parduotos kanapės, paslėptos Palangoje.
2025 m. vasario mėn. Vilniuje, Žaibo g., uostamiesčio pareigūnai sulaikė narkotines bei psichotropines medžiagas įtariama platinusį, anksčiau neteistą, vienoje iš uždarųjų akcinių bendrovių dirbantį, 29 m. vyrą.
Atlikę kratą sulaikytojo gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado apie 300 g kanapių, psichotropinės medžiagos – 3-CMC, dopingo medžiagų bei dvejas elektronines svarstykles su kanapių bei 3-CMC pėdsakais.
Tęsdami tyrimo veiksmus, 2025 m. vasario mėn. pajūrio pareigūnai, bendradarbiaudami su kitų Lietuvos miestų policijos pareigūnais, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Jonavoje bei Klaipėdoje iš viso 60 vietų aptiko platinimui paruoštų kvaišalų slėptuves, kuriose bendrai rado apie 70 g miltelių su kokainu, apie 45 g kanapių bei 3-CMC.
Tolesnio tyrimo metu 2025 m. liepos mėn. Vilniuje, A.Gustaičio g., KPONTV pareigūnai sulaikė kitą šios nusikalstamos veikos bendrininką, anksčiau neteistą, 31 m. vyrą, kaip įtariama, internetu platinusį narkotines (psichotropines) medžiagas. Atlikę kratą šio vyro gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado 3– CMC medžiagos.
Tą pačią dieną Vilniuje, Rodūnios kl., policijos pareigūnai sulaikė dar vieną šios nusikalstamos veikos bendrininką, minėto 31 m. vyro artimą šeimos narį – anksčiau neteistą, 23 m. Klaipėdos rajono gyventoją.
29 m. vyrui pareikštas įtarimas dėl narkotinės (psichotropinės) medžiagos platinimo bei neteisėto disponavimo dideliu narkotinių (psichotropinių) medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti.
Kitiems – 23 m. ir 31 m. bendrininkams pareikštas įtarimas dėl neteisėto disponavimo dideliu narkotinių (psichotropinių) medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti, o vyresniajam iš jų dar ir dėl neteisėto disponavimo psichotropine medžiaga be tikslo ją platinti.
Visi trys įtariamieji buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. 29 m. ir 31 m. vyrams paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, kuri vėliau 29 m. įtariamajam pakeista į intensyvią priežiūrą bei užstatą, o 31 m. įtariamajam pakeista į intensyvią priežiūrą bei dokumentų paėmimą.
23 m. įtariamajam paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti numatytas laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų.
Už neteisėtą disponavimą dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo 8 iki 10 metų.
