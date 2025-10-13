Klaipėdos vagys nusitaikė į „Lexus“ katalizatorius – per parą pradėti trys ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, spalio 12 d. apie 9 val. 30 min. Klaipėdoje, Kauno g., namo kieme, pastebėta, kad yra pavogtas automobilio „ Lexus XC400“ katalizatorius.
Žala – 1 500 eurų.
Taip pat spalio 12 d. apie 12 val. Klaipėdoje, Kauno g., kieme, pastebėta, kad yra pavogtas automobilio „Lexus RX 350“ katalizatorius.
Žala – 1 500 eurų.
Tą pačią dieną apie 12 val. 45 min. Klaipėdoje, Kauno g., automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, kad yra pavogtas automobilio „Lexus“ katalizatorius.
Žala – 700 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.