Naujas plėšimas Vilniaus stoties rajone – vidury dienos tryse užpuolė vieną

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 12 d. apie 13 val. Vilniuje, Sodų g., trys nusikaltėliai užpuolė ir sumušė vyrą (gim. 1977 m.).
Plėšikai iš vyriškio pagrobė apie 400 eurų.
Nukentėjusysis, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Tai jau ne pirmas toks apiplėšimas Vilniaus stoties rajone. Pastaruoju metu policija tokių nusikaltimų čia fiksuoja kiekvieną savaitę.
plėšimasapiplėšimasVilnius
