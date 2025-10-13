Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Naujas plėšimas Vilniaus stoties rajone – vidury dienos tryse užpuolė vieną

2025 m. spalio 13 d. 10:44
Lrytas.lt
Vilniaus stoties rajone – naujas apiplėšimas. Vidury dienos gatvėje trys nusikaltėliai užpuolė ir apiplėšė dar vieną vyrą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 12 d. apie 13 val. Vilniuje, Sodų g., trys nusikaltėliai užpuolė ir sumušė vyrą (gim. 1977 m.).
Plėšikai iš vyriškio pagrobė apie 400 eurų.
Nukentėjusysis, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Tai jau ne pirmas toks apiplėšimas Vilniaus stoties rajone. Pastaruoju metu policija tokių nusikaltimų čia fiksuoja kiekvieną savaitę.
plėšimasapiplėšimasVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.