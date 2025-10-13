Per tvorą lipti nepanorę migrantai bando kitus kelius patekti į Lietuvą: nufilmuota, kaip 34 bandė plaukti valtimi per Nemuną

Pirma tokia grupė Baltarusijos krante ties Druskininkų savivaldybe pasirodė apie 5 val. 30 min. Ji atsinešė 2 gumines valtis ir jas nuleido į Nemuną.
Į valtis sulipo, pirminiais duomenimis, 18 vyrų. Jie irkluodami leidosi pasroviui į Lietuvos pusę. Tuo metu į šią vietą jau buvo atskubėję Kapčiamiesčio užkardos patruliai.
Migrantai pabūgo tęsti neteisėtą kelionę, apsuko valtis ir nusiyrė atgal į Baltarusijos krantą. Čia jie išlipo, išsitraukė abi plaukiojimo priemones ir pasišalino į Baltarusijos gilumą.
Tą pačią dieną apie 19 val. kita migrantų grupė, pirminiais duomenimis, 16 atėjūnų, pasirodė Baltarusijos pusėje ties Druskininkų savivaldybe. Jie atsinešė guminę valtį, į kurią sulipo dalis migrantų, besileidusių plaukti pasroviui.
Neabejojama, kad ir šiuo atveju planuota pasiekti Lietuvos krantą. Baltarusijos pusėje likę atėjūnai laikė prie valties pririštą virvę.
Jei pirmai šios grupės daliai būtų pavykę išlipti Lietuvoje, tuščia valtis būtų partempta į Baltarusiją, o likusieji migrantai irgi būtų bandę persikelti per Nemuną.
Tačiau ir vėl šį bandymą iškart fiksavę Kapčiamiesčio pasieniečiai jau buvo šioje vietoje Lietuvos krante. Migrantai valtimi nespėjo kiek toliau paplaukti ir pabūgę VSAT pareigūnų grįžo atgal.
Kiek pastoviniavusi krante ir paėjusi paupiu ši grupė irgi pasišalino į Baltarusijos gilumą.
Abiem sekmadienio atvejais, kaip nuolat būna pastaraisiais metais, Baltarusijos krante abi didelės migrantų grupės gana ilgą laiką veikė laisvai ir „nepastebimos“ šios šalies pareigūnų.
Pirminiais duomenimis, visi 34 migrantai buvo vyrai ir galimai atitiko šiuo metu tipinį į Lietuvą, Lenkiją ir Latviją iš Baltarusijos bandančio įsibrauti migranto portretą. Tai yra maždaug 20–40 metų vyrai, fiziškai tvirti, sveiki, įžūlūs, besistengiantys pralįsti į Lietuvą ir išvengti kontakto su VSAT pareigūnais.
Jiems nereikia pagalbos, Lietuva ar prieglobstis joje tokių atėjūnų dažniausiai nedomina, o tikslas yra vienas – nelegaliai nukakti toliau į Vakarų Europą, dažniausiai – į Vokietiją.
Pastaruoju metu pasitaikė ne vienas atvejis, kai tokie suįžūlėję užsieniečiai, pasieniečių atgrasinti nuo nelegalaus patekimo į Lietuvą, svaido į VSAT pareigūnus ir jų transportą akmenis, pagalius, taip pat juos keikia.
Šiemet Lietuvos pasieniečiai jau užkirto kelią neleistinose vietose iš Baltarusijos įsibrauti 1 324 neteisėtiems migrantams. Lenkijoje ir Latvijoje šie skaičiai yra atitinkamai 27 965 ir 10 588.
Iš viso nuo Baltarusijos 2021 m. vasarą sukeltos migracijos krizės pradžios į Lietuvą, Lenkiją ir Latviją neleista nelegaliai patekti daugiau kaip 198 tūkst. tokių užsieniečių. Daugiausia jų brovėsi į Lenkiją – beveik 135 tūkst.
