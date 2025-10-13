Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 12 d. apie 12 val. Kaune, Partizanų g., namo laiptinėje, vyriškis, panaudodamas galimai neteisėtai laikomą šaunamąjį ginklą, peršovė moters (gimusi 2002 m.) nuomojamo buto duris ir iš įvykio vietos paspruko.
Įtariamąjį policija susekė tą pačią dieną apie 13 val. Kaune, Šiaurės pr., garažų masyve.
Policija praneša, kad bandydami sulaikyti įtariamąjį, pareigūnai garažų masyve panaudojo tarnybinį šaunamajį ginką - buvo iššauti keli įspėjamieji šūviai į orą.
Galiausiai ieškomas vyras sulaikytas panaudojus elektroimpulsinį prietaisą „Taser“. Tik nukračius įtariamąjį elektra, jam buvo uždėti antrankiai.
Sulaikius įtariamąjį, apie 14 val. 50 min. Kaune, V. Krėvės pr., atliekant kratą jo gyvenamoje vietoje, rasti du polietileniniai užspaudžiami maišeliai, kurių viduje buvo baltos spalvos birūs milteliai. Įtariama, kad tai narkotinė medžiaga.
Taip pat rasti ir paimti trys garsiniai šoviniai.
Įtariamasis (gim. 1996 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo ir dėl neteisėto disponavimo kvaišalais.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
šūviaigaudynėssulaikymas
Rodyti daugiau žymių