Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Praėjusią savaitę trijuose šalies kalėjimuose eidami pareigas nukentėjo trys darbuotojai

2025 m. spalio 13 d. 18:09
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Praėjusią savaitę trys Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai, vykdydami tarnybines pareigas Marijampolės, Vilniaus ir Alytaus kalėjimuose, patyrė sužalojimų.
Daugiau nuotraukų (1)
Dviem darbuotojams dėl patirtų traumų išduotas laikinas nedarbingumas, o vienas po suteiktos medicininės pagalbos tęsia tarnybą.
Dėl visų įvykių pradėti vidiniai patikrinimai, siekiant išsiaiškinti aplinkybes bei nustatyti priežastis, dėl kurių kilo incidentai.
Lietuvos kalėjimų tarnyba pabrėžia, kad saugumas tarnybos metu yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Užtikrinama, jog būtų imamasi visų būtinų priemonių panašių situacijų prevencijai ateityje ir sudaromos kuo saugesnės darbo sąlygos visiems darbuotojams.
kalėjimaiLietuvos kalėjimų tarnybasužalojimai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.