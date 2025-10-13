Praėjusią savaitę trijuose šalies kalėjimuose eidami pareigas nukentėjo trys darbuotojai

Dviem darbuotojams dėl patirtų traumų išduotas laikinas nedarbingumas, o vienas po suteiktos medicininės pagalbos tęsia tarnybą.
Dėl visų įvykių pradėti vidiniai patikrinimai, siekiant išsiaiškinti aplinkybes bei nustatyti priežastis, dėl kurių kilo incidentai.
Lietuvos kalėjimų tarnyba pabrėžia, kad saugumas tarnybos metu yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Užtikrinama, jog būtų imamasi visų būtinų priemonių panašių situacijų prevencijai ateityje ir sudaromos kuo saugesnės darbo sąlygos visiems darbuotojams.