Vilniečiai be 3 prom. prie vairo nesėda – iš penkių girtų vairuotojų net trys viršijo šią ribą

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 12 d. apie 4 val. 40 min. Vilniuje, Žirmūnų g., girtas (1,71 prom.) vyras (gim. 1992 m.) vairavo automobilį „Opel Vectra“.
Taip pat spalio 12 d. apie 17 val. 30 min. Vilniaus r., Bezdonių seniūnijoje, Miškonių kaime, girtas (3,49 prom.) vyras (gim. 1988 m.) vairavo automobilį „Audi A3“.
Tą pačią dieną apie 19 val. 30 min. Vilniuje, Žaibo g., girta (2,53 prom.) moteris (gimusi 1987 m.) vairavo automobilį „Toyota C-HR“.
Spalio 11 d. apie 19 val. 31 min. Vilniuje, Zubiškių g. ir Fabriko g. sankryžoje, automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas girto (3,18 prom.) vyro (gim. 1972 m.), kliudė sankryžoje stovėjusį automobilį „Audi“.
Spalio 12 d. apie 22 val. 10 min. Vilniuje, Debesijos g., girtas (3,05 prom.) vyras (gim. 1976 m.) vairavo automobilį „Honda Civic“.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Įkliuvusiems vairuotojams be kita ko gresia ir iki metų nelaisvės.