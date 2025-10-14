Kaune padegtas senas „Ford Mondeo“, apdegė ir greta stovėjęs „VW Golf“

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 14 d. apie 1 val. 55 min. Kaune, Plento g., automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilyje „Ford Mondeo“ (pagamintas 2012 m.) kilo gaisras, kurio metu išdegė variklio skyrius bei apdegė kėbulas.
Taip pat apdegė ir šalia stovėjęs automobilis „VW Golf“ (pagamintas 2019 m.).
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša, kad ugniagesiams atvykus, automobilis „Ford Mondeo“ degė atvira liepsna.
Per incidentą išdegė variklio skyrius, termiškai paveikta priekinė dalis, aprūko salonas.
Apdegė šalia stovėjusio automobilio „VW Golf“ priekinis bamperis, keleivio pusės priekinis žibintas.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
padegimasKaunasFord Mondeo
