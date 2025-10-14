Šalčininkų kontrabandininkams nesuskubus, jų droną su cigaretėmis perėmė pasieniečiai

Tokių bepiločių orlaivių, kuriais iš Baltarusijos skraidinti nelegalūs rūkalai, šiemet VSAT pareigūnai perėmė jau beveik pusšimtį.
Naktį iš pirmadienio į antradienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą ties Dumblės kaimu (Šalčininkų r.) užfiksavo iš Baltarusijos į Lietuvą skrendantį droną su prikabintu kroviniu.
Pasieniečiai nedelsdami blokavo tikėtiną pažeidimo rajoną ir ta kryptimi panaudojo tarnybinį antidroną, kurio paveikta skraidyklė nukrito. Į tą vietą skubiai išvyko VSAT pareigūnų ekipažas.
Atlikdami detalią vietovės apžiūrą, pasieniečiai Dumblės kaimo apylinkėse, prie pat valstybės sienos, rado nutupdytą savadarbę skraidyklę su prie jos pritvirtintu paketu.
Bespalve polietileno plėvele apvyniotame ryšulyje buvo dvi kartoninės Gardino (Baltarusija) fabriko „Neman“ dėžės, kuriose – po 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Jų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 5 190 eurų.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena. Šioje užkardoje laikinai saugomi skraidyklė ir cigaretės.
Šiemet per daugiau kaip 9 mėn. pasieniečiai perėmė 48 dronus, iš Baltarusijos skraidinusius rūkalų krovinius.
Pernai per 12 mėn. VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su baltarusiškomis cigaretėmis.
kontrabandinės cigaretėsdronasBaltarusija
