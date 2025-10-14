Lrytas Premium prenumerata tik
Šilalės ir Šiaulių rajonuose sukčiai iš žmonių išviliojo apie 3,8 tūkst. eurų

2025 m. spalio 14 d. 11:03
Šilalės ir Šiaulių rajonuose sukčiai iš žmonių apgaule išviliojo apie 3,8 tūkst. eurų, pranešė policija.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, spalio 3 dieną Šilalės rajone, Vingininkų kaime, moteris (gimusi 1988 m.), norėdama socialiniuose tinkluose užsidirbti pinigų, pervedė prašytą pinigų sumą
Vėliau moteris suprato, kad buvo apgauta. Patirtą nuostolį ji įvertino 2 288 eurais.
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, nuo sukčių nukentėjo Šiaulių rajono gyventojas (gim. 1980 m.).
Jis pranešė, kad nuo rugpjūčio 11 d. iki rugsėjo 14 d., norėdamas įsigyti tarpininkavimo paslaugas, apie kurias buvo skelbiama socialiniuose tinkluose, per keletą kartų nežinomam žmogui pervedė 1,5 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
