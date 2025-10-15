Policijos departamento pašonėje įžūliai apvogtos muzikos įrangos ir instrumentų parduotuvės

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 14 d. apie 11 val. Vilniuje, Saltoniškių g., pastebėta, kad išlaužus durų spyną, iš parduotuvių pavogta įvairi muzikinė įranga bei instrumentai.
Padarytas nuostolis siekia apie 152 300 eurų.
Saltoniškių gatvėje tame pačiame pastate įsikūrusios mažiausiai dvi muzikos prekių ir įrangos parduotuvės. Viena jų prekiauja muzikos instrumentais, kita – garso įranga.
Abi parduotuvės įsikūrusios vos už kelių žingsnių nuo Policijos departamento, kuris yra kitoje gatvės pusėje.
Lrytas žiniomis, muzikos instrumentais prekiaujanti parduotuvė nukentėjo palygus nesmarkiai – iš jos pavogta įrangos už 2 300 eurų. Garso sistemomos, namų kino sistemomis ir panašiomis prekėmis prekiaujanti parduotuvė nukentėjo labiau, ji patyrė 150 tūkst. eurų nuostolį.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Tas, kas pagrobė labai didelės vertės svetimą turtą arba pagrobė didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, arba pagrobė svetimą turtą dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
