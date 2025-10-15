Senolė Trakų r. namuose laikytus pinigus rusakalbiams sukčiams atidavė patikėjusi, kad juos reikia deklaruoti

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 14 d. apie 13 val. 21 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1948 m.), kuris pareiškė, kad spalio 6 d. internetinėje svetainėje patalpino skelbimą apie parduodamą dviratį.
Liepos 10 d. vyras į savo elektroninį paštą gavo nuorodą ir, suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jo banko sąskaitos nepažįstami žmonės apgaulės būdu pasisavino 14 394 eurus.
Taip pat spalio 14 d. apie 15 val. 08 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1965 m.), kuri pareiškė, kad spalio 13 d. apie 18 val. 30 min. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 9 500 eurų.
Tą pačią dieną apie 12 val. gautas pranešimas, kad spalio 13 d. apie 10 val. Trakų r., moteriai (gimusi 1940 m.), būnant namuose, paskambino rusiškai kalbanti nepažįstama moteris, kuri pasakė, jog namuose turinčius pinigus reikia deklaruoti, kitaip bus iškelta baudžiamoji byla.
Tą pačią dieną apie 16 val. moteris į jos namus atvykusiam nepažįstamam vyriškiui atidavė 11 300 eurų.
Įtariamasis (gim. 1988 m.) jau sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Apie 13 val. 14 min. į Utenos apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1956 m.), kuris pareiškė, kad spalio 7 d. Visagine, būnant namuose, jam paskambino rusiškaikai kalbantys nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 15 003 eurus.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
sukčiaisukčiavimaseurai
