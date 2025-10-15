Slapta policijos ir pasieniečių operacija Vilniuje: sulaikytas marokietis, jį vežusi moteris apdaužė VSAT automobilį

Spalio 14 d. vakarą Vilniaus Pilaitės gyventojai Gilužio g. galėjo stebėti tarsi filme vykusią užsieniečio sulaikymo operaciją, per kurią net buvo apdaužytas tarnybinis automobilis. Viskas prasidėjo kiek po 21 val. kai prie moters vairuojamo „Toyota Yaris“ staiga išdygo policijos pareigūnai garsiai reikalaudami sustoti.
„Stabdyk mašiną!“, – stabdydami automobilį reikalavo pareigūnai.
Iš karto po to pasigirdo duslus susidūrusių automobilių smūgio garsas, o pareigūnai tuo metu iš „Toyota“ jau traukė besipriešinantį ir garsiai šaukiantį vyrą. Užlaužus rankas, jam iš karto buvo uždėti antrankiai, vyras pasodintas į tarnybinį automobilį.
Aiškėja, kad taip vėlų vakarą per bendrą Vilniaus policijos ir pasieniečių operaciją buvo sulaikytas Maroko pilietis. Jį savo automobiliu „Toyota“ vežėsi Lietuvos pilietė (gimusi 1958 m.).
Neturėjo galiojančio vairuotojo pažymėjimo
Policijai pareikalavus sustoti, moteris staiga įjungė atbulinę pavarą ir bandė sprukti. Čia kelią jai jau buvo užblokavęs nežymėtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos automobilis „Subaru“. Moters mašina trenkėsi į jį ir sustojo.
Aiškėja, kad pareigūnai pasaloje ieškomo užsieniečio laukė jau kurį laiką – gerą valandą prieš šį sulaikyma policijos pareigūnai toje pačioje vietoje jau buvo sustabdę kitą automobilį „Toyota“, ten pat skubiai buvo privažiavęs ir tas pats „Subaru“.
Po sulaikymo paaiškėjo, kad „Toyota Yaris“ vairavusi moteris neturi galiojančio vairuotojo pažymėjimo. Policijos pareigūnai jai surašė kelis administracinių nusižengimų protokolus.
Tuo tarpu sulaikytą užsienietį pasiėmė VSAT pareigūnai.
Sulaikytas 48 valandoms
Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis Lrytas patvirtino, kad toks incidentas iš tiesų buvo. Pasak VSAT atstovo, sulaikymo operacijoje dalyvavo neteisėtos migracijos kontrolę vykdantys pareigūnai.
„Pareigūnus domino Maroko pilietis, kurį norėta norėta sulaikyti vykdant Migracijos departamento sprendimą jį išsiųsti iš Lietuvos“, – sakė G.Mišutis.
Marokietis prieš kurį laiką prašėsi Lietuvoje prieglobsčio, tačiau jo prašymas buvo atmestas. Migracijos departamentas yra priėmęs sprendimą užsienietį išsiųsti iš Lietuvos. Būtent vykdant šį sprendimą, pasieniečiai vyro ir ieškojo.
Pasak pasieniečių atstovo, Lietuvoje užsienietis šiuo metu gyveno neteisėtai.
Marokiečio neradus jo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje, pareigūnai surengė pasalą tikėtinoje pasirodymo vietoje.
„Per sulaikymą užsienietis bandė priešintis, todėl buvo panaudota fizinė jėga ir antrankiai. Jis buvo pristatytas į VSAT Vilniaus rinktinės patalpas, dabar jis yra sulaikytas 48 valandoms. Jis bus išsiųstas iš Lietuvos“, – informavo VSAT atstovas.
G.Mišutis patvirtino, kad per sulaikymą apgadintas tarnybinis automobilis, tačiau žmonės nenukentėjo.
sulaikymasVilniusMarokas
Rodyti daugiau žymių