Teismui perduota baudžiamoji byla dėl neteisėto kanapių auginimo

Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis nuo 2024 m. pavasario iki rudens jam priklausančiame žemės sklype ir jame esančiame šiltnamyje, įtariama, neteisėtai augino kanapes. Policijos pareigūnai, atlikdami kratą, aptiko didelį kiekį – 19 vnt. – ten auginamų kanapių augalų.
Manoma, kad vyras iš savo paties užaugintų kanapių augalų, juos išdžiovindamas, nuimdamas lapus ir žiedynus, neteisėtai pasigamino labai didelį kiekį narkotinių medžiagų. Nustatyta, kad kaltinamasis tokiu būdu pagaminęs daugiau nei 16 kilogramų 700 gramų narkotinės medžiagos – kanapių, jas neteisėtai laikė savo gyvenamojoje vietoje, kol kratos metu kvaišalai buvo rasti ir paimti policijos pareigūnų.
Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą aguonų ar kanapių auginimą numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų. Už neteisėtą disponavimą labai dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų Baudžiamajame kodekse numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo dešimties iki penkiolikos metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
kanapėsBylaKauno apygardos teismas
Rodyti daugiau žymių