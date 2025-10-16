Akmenės bažnyčioje per mišias siautėjęs vyras nulaužė kryžių

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 15 d. apie 18 val. 30 min. Akmenėje, K.Kasakausko g., bažnyčioje, vyriškis šv. Mišių metu šūkavo, keikėsi necenzūriniais žodžiais bei nulaužė kryžių.
Girtas (2,17 prom.) įtariamasis (gim. 1990 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
chuliganasAkmenėBažnyčia
