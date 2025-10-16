Kraupi žmogžudystė Kaune – po smūgio ant grindinio nukritęs jaunas vyras neišgyveno

Paskutinis posėdis Kauno apygardos teisme surengtas trečiadienį. Po jo bus tęsiama liudytojų apklausa.
Lemtingą dieną, 2024 metų rugsėjo 12-ąją, ginčai tarp dviejų vyrų iš pradžių užvirė Taikos prospekte esančiame bare „Kvieslys“.
Baro patalpose D. Saunorius dusyk smogė kumščiu savo panašaus amžiaus draugui T. P. į veidą.
Smurtas tęsėsi ir išėjus iš „Kvieslio“, kuomet abu vyrai ir jų pažįstama moteris A. L. važiavo link namų automobiliu „Nissan Primera“.
Prokuratūros tvirtinimu, konfliktui atsinaujinus, D. Saunorius liepė transporto priemonę vairavusiai moteriai sustoti kelkraštyje.
Vyrams išlipus į lauką, smūgiai tęsėsi – T. P. buvo dusyk suduota į veidą ir krūtinę, po smūgių jis susmuko ant žemės.
Ginčui nesiliaujant, trijulė nuvyko į Pakraščio gatvę, esančią už 2 kilometrų nuo „Kvieslio“.
Daugiabučių kieme išlipus iš automobilio, D. Saunorius, tyrimo duomenimis, kumščiu dar kartą smogė aukai į galvą.
Krisdamas T. P. galva trenkėsi į betoninį grindinį.
Nuo smūgio vyro būklė smarkiai pablogėjo – jis buvo skubiai nuvežtas į Kauno klinikas.
Medikų pastangos išgelbėti sumuštojo gyvybę nebuvo sėkmingos – praėjus dviem dienoms, jis mirė ligoninėje.
Neilgai trukus pareigūnai sučiupo D. Saunorių ir uždarė jį į areštinę.
Pastarasis neneigė sudavęs smūgį draugui, tačiau aiškino, jog jis esą negalėjo būti mirtinas.
Kriminalistai šiais išvedžiojimais nepatikėjo. Sprendimą dėl kaltės priims teismas.
Niekur nedirbančiam, anksčiau už viešosios tvarkos pažeidimą Lietuvoje ir už nusikaltimą, įvykdytą Jungtinėje Karalystėje, teistam kauniečiui šįsyk gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų.
ŽmogžudystėKaunasTaikos prospektas
