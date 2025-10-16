Oro balionais atskraidintas cigaretes norėjęs susirinkti vyras turės sumokėti tūkstantinę baudą

Teismas nuteistajam skyrė galutinę 6 400 eurų baudą bei konfiskavo nusikalstamos veikos padarymo priemonę – mobiliojo ryšio telefoną.
Bylos duomenimis, š.m. vasario 25-osios naktį iš bendrininkų, veikusių Lietuvos ir Baltarusijos teritorijose, M.V. į savo mobiliojo ryšio telefoną gavo koordinates kelių vietovių, į kurias oro balionais iš Baltarusijos buvo atgabentos cigaretės su Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų M.V. buvo sulaikytas, kai kito žmogaus vairuojamu automobiliu atvyko į Šalčininkų rajono Turgelių seniūniją paimti 1 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“, atskraidintų vienu oro balionu.
Pasieniečiai sulaikytojo telefone rado ir vietovės, esančios Vilniaus rajone, Medininkų seniūnijoje, koordinates, kur nuvykę aptiko taip pat oro balionu atskraidintą ryšulį su 1 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais.
Bendra sulaikytų cigarečių vertė siekė 13 385 eurus.
Teismas konstatavo, jog buvo visiškai įrodyta, kad M.V. per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 150 MGL, taip pat, pažeisdamas nustatytą tvarką, pasikėsino įgyti ir gabenti akcizais apmokestinamas prekes.
Skirdamas 6 400 eurų baudą, teismas atsižvelgė į tai, kad M.V. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu.
Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams yra perduota nagrinėti dar viena baudžiamoji byla, kurioje du žmonės kaltinami cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos Respublikos oro balionais, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bei neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Du vyrai š.m. vasario mėn. buvo sulaikyti, kai paėmė į Lietuvos Respubliką oro balionais atgabentus 5 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, kurių bendra vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, sudarė 24 540 eurų. Atlikdami kratą vieno iš įtariamųjų namuose, pareigūnai rado ir neteisėtai laikomą šaunamąjį ginklą.
cigarečių kontrabandanuobaudaOro balionai
Rodyti daugiau žymių