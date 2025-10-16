Tauragės pareigūnai Klaipėdos rajone aptiko nelegalių cigarečių sandėlį
2025 m. spalio 16 d. 09:32
Tauragės apskrities VPK
Spalio 14 d. policijos pareigūnai, tikrindami gautą informaciją apie neteisėtai laikomas cigaretes, nepaženklintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto pavyzdžio banderolėmis, atliko kratą vyrui (gim. 1956 m.), priklausančiose patalpose Klaipėdos rajone.
Kratos metu, ūkinio pastato garaže, buvo rasta ir paimta 2 500 įvairių cigarečių pakelių.
Visų šių cigarečių pakelių vertė viršija 13 000 eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas.