Du Klaipėdos pareigūnai prisidirbo – vienam net gresia iki 7 metų kalėjimo

Bylos duomenimis, 2024 m. sausio mėn. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, iš apklausai pristatomo žmogaus, įtariama, pareikalavo ir priėmė 20 eurų kyšį už tai, kad šis nebūtų sulaikytas ir parvežtas namo po apklausos.
Tyrimo duomenimis, vienas iš pareigūnų galimai yra padaręs daugiau nusikalstamų veikų. Įtariama, kad vykdydamas tarnybines pareigas, jis paėmė iš galimai pažeidimus padariusių žmonių dokumentus (tapatybės korteles) ir daiktus (ausines, peilį), taip pat – iš lombardo paėmė, kaip manoma, pagrobtą telefoną.
Šių daiktų savininkams jis negrąžino, o siekdamas tai nuslėpti nesurašė reikiamų dokumentų apie jų paėmimą arba klastojo dokumentus ir pateikė tyrimams melagingą informaciją apie tariamą jų grąžinimą.
2024 m. vasario mėnesį, atliekant kratas pareigūno gyvenamojoje ir darbo vietose, dalis minėtų daiktų buvo rasta ir paimta. Pareigūno automobilyje, rastas ir nedidelis kiekis narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių).
Buvusiems policijos pareigūnams pareikšti kaltinimai kyšininkavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, asmens dokumentų neteisėtu įgijimu ir laikymu. Vienam iš jų gresianti griežčiausia bausmė – areštas, o kitam – laisvės atėmimas iki 7 metų.
Baudžiamoji byla perduota Klaipėdos apygardos teismui.
korumpuoti pareigūnaiKlaipėdaByla
Rodyti daugiau žymių