Į mokyklą su mėlynėmis antrankų atėjęs vaikas neslėpė, kad mušė mama – Vilniaus policija pradėjo tyrimą

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 16 d. Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad nenustatytu laiku Vilniuje, moteris (gimusi 1985 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2018 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Apie galimą smurtą prieš vaiką policiją informavo mokyklos, kurioje mokosi berniukas, socialinė darbuotoja. Ji pamatė mėlynes ant vaiko rankų.
Paklausus, kaip mėlynės atsirado, berniukas neslėpė, kad patyrė mamos smurtą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Jei moters kaltė būtų įrodyta teisme, jai grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
