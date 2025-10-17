Lrytas Premium prenumerata tik
Į mokyklą su mėlynėmis antrankų atėjęs vaikas neslėpė, kad mušė mama – Vilniaus policija pradėjo tyrimą

2025 m. spalio 17 d. 09:22
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje ir aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet moteris galėjo smurtauti prieš savo nepilnametį sūnų. 
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 16 d. Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad nenustatytu laiku Vilniuje, moteris (gimusi 1985 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2018 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Apie galimą smurtą prieš vaiką policiją informavo mokyklos, kurioje mokosi berniukas, socialinė darbuotoja. Ji pamatė mėlynes ant vaiko rankų.
Paklausus, kaip mėlynės atsirado, berniukas neslėpė, kad patyrė mamos smurtą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Jei moters kaltė būtų įrodyta teisme, jai grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
