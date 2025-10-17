Kalinys įtariamas didelio kiekio narkotikų tiekimu į Pravieniškių kalėjimą – talkino laisvėje likusi sugyventinė

Tyrimo duomenimis, vienas iš įtariamųjų, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių 2-ajame kalėjime, galimai veikė bendrininkų grupėje su laisvėje esančiais žmonėmis ir organizavo didelio kiekio psichotropinių medžiagų – sintetinių kanabinoidų – siuntimą į kalėjimo teritoriją.
Nustatyta, kad siunta su psichotropinėmis medžiagomis buvo išsiųsta per siuntų tarnybą, tačiau ji nebuvo pristatyta gavėjui – siuntą perėmė Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai.
Nuteistojo sugyventinė galimai veikė kartu ir įtariama tuo, kad turėjo bei platino minėtas psichotropines medžiagas. Taip pat, jos gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu buvo rasta ir paimta psichotropinių medžiagų.
Dėl minėto atvejo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dešimties metų.
Narkotikainarkotikų platinimasPravieniškių 2-asis kalėjimas
