Patikėjusi rusiškai kalbančiais sukčiais kaunietė prarado 31 tūkst. eurų

2025 m. spalio 17 d. 10:09
Lrytas.lt
Kauno policija ieško rusakalbių sukčių, iš miesto gyventojos išviliojusių 31 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, spalio 16 d. apie 10 val. 47 min. į Kauno Dainavos PK kreipėsi moteris (gimusi 1964 m.), kuri pareiškė, kad spalio 8 d. apie 12 val. Kaune, būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 31 157 eurus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
