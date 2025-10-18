Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. spalio 18 d. 10:46
Kaune troleibuse siautėjo vyras, bandant jį sutramdyti – paspruko
2025 m. spalio 18 d. 10:46
Lrytas.lt
Kaune nuo agresyvaus vyro nukentėjo troleibusu važiavę keleiviai, įtariamasis ieškomas.
Spalio 17 d. apie 13 val. Kaune, K. Donelaičio g., į troleibusą įlipo vyras, kuris kabinėjosi prie keleivių, keikėsi, spyrė vienam iš keleivių.
Kai vienas keleivis bandė sutramdyti smarkuolį, šis trenkė vyrui ir pasišalino.
