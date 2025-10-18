Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Kaune troleibuse siautėjo vyras, bandant jį sutramdyti – paspruko

2025 m. spalio 18 d. 10:46
Lrytas.lt
Kaune nuo agresyvaus vyro nukentėjo troleibusu važiavę keleiviai, įtariamasis ieškomas.
Daugiau nuotraukų (1)
Spalio 17 d. apie 13 val. Kaune, K. Donelaičio g., į troleibusą įlipo vyras, kuris kabinėjosi prie keleivių, keikėsi, spyrė vienam iš keleivių.
Kai vienas keleivis bandė sutramdyti smarkuolį, šis trenkė vyrui ir pasišalino.
VyraskeleiviaiKaunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.