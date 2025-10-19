Lrytas Premium prenumerata tik
Naktinės girto vairuotojo gaudynės tarp Prienų ir Kauno: lėkė lyg pamišęs

2025 m. spalio 19 d. 10:04
Lrytas.lt
Alytaus policijos pareigūnai beveik valandą vaikėsi nuo jų sprukusį vairuotoją. Prienuose prasidėjusios gaudynės baigėsi tik Kauno pakraštyje. 
Spalio 18 d. apie 3 val. Prienuose, Revuonos g., patruliuojantis ekipažas pastebėjo įtartinai manevruojantį automobilį „Opel Zafira“ ir nusprendė sustabdyti patikrinimui.
Automobilio vairuotojas pamatęs policijos pareigūnus padidino greitį, nevykdė teisėtų reikalavimų sustabdyti transporto priemonę, persekiojimo metu nuolat kėlė avarines situacijas išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą. Persekiojimas vyko Prienų mieste, Išlaužo, Veiverių, Šilavoto seniūnijų ribose, kurį laiką bėglys buvo įšokęs net į kelią „Via Baltica“.
Gaudynės truko apie 50 minučių, o automobilį pavyko sustabdyti Kaune, Marijampolės plente. Paaiškėjo, kad prie „Opel Zafira“ vairo sėdėjo neturintis teisės vairuoti transporto priemones, neblaivus (1,57 prom.) vyras (gim. 2004 m.).
Sulaikomas jis priešinosi, todėl buvo panaudotos spec. priemonės – antrankiai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281–1 str. 1 d.
