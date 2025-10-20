Girtas BMW vairuotojas Kaune kliudė stulpą

Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) budintis pareigūnas, 13.48 val. buvo gautas pranešimas, kad „BMW“ vairuotojas Šiaurės prospekte kliudė stulpą.
Kauniečių pasidalintoje nuotraukoje matyti, kad apgadintas troleibusų kontaktinio tinklo stulpas.
Anot pareigūnų, vairuotojas buvo neblaivus, pirminiais duomenimis, į alkotesterį įpūtė 2.21 prom.
Pirminiais duomenimis, nelaimės metu žmonės nenukentėjo.
Apie 14.43 val. „Kas vyksta Kaune“ grupėje pasidalinta nuotrauka, kurioje įamžintas susidūrimas Europos prospekte. Kauno apskr. VPK pareigūnai pranešimo apie šią nelaimę 14.49 val. dar nebuvo sulaukę.