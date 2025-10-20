Lrytas Premium prenumerata tik
Po kraupios žmogžudystės Klaipėdoje paaiškėjo, kaip vyko nupjautų kojų paieška: pareigūnai lenktyniavo su laiku Kaltinamajam – 86 metai, aukai – 89-eri

2025 m. spalio 20 d. 17:34
Klaipėdos apygardos teismas pirmadienį atvertė siaubo filmą primenančios žmogžudystės bylą, kurioje kaltinimai pareikšti buvusiam jūrininkui iš šio miesto 86 metų Anatolijui Trusovui. Prokuratūros tvirtinimu, pastarasis savo aukai, 89 metų Nikolajui K. iš gretimo peiliu arba kitu aštriu daiktu smogė net 49 kartus į galvą, krūtinę, kaklą.
