Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Policija prašo padėti surasti Vilniuje nepilnametį sumušusį vyrą

2025 m. spalio 20 d. 16:10
Vilniaus AVPK
Sostinės policijos pareigūnai ieško nepilnametį brutaliai sumušusio vyro.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d.).
Šių metų spalio 10 d. apie 19 val. 30 min. parduotuvėje, Pilies g., Vilniuje, nepažįstamas vyras keliskart kumščiu trenkė nepilnamečiui į veidą, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, mob. +370 646 32147, el. paštu daiva.zilinskyte@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
paieškaPolicijaVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.