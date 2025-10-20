Policija prašo padėti surasti Vilniuje nepilnametį sumušusį vyrą

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d.).
Šių metų spalio 10 d. apie 19 val. 30 min. parduotuvėje, Pilies g., Vilniuje, nepažįstamas vyras keliskart kumščiu trenkė nepilnamečiui į veidą, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, mob. +370 646 32147, el. paštu daiva.zilinskyte@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.