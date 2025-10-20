Lrytas Premium prenumerata tik
Prašo pagalbos: šįryt Kaune pavogtas „Land Rover“

2025 m. spalio 20 d. 11:55
Pirmadienį ryte socialiniuose tinkluose ėmė plisti prašymas atkreipti dėmesį į Kauno kiemuose stovinčius automobilius – Pramonės prospekte pradingo „Land Rover“.
„Šiandien iš ryto prieš akis buvo pavogtas džipas Girstupyje, iš Pramonės pr. 5–7 kiemų, prašom pagalbos, jeigu galite pasidalinti šia informacija! Tokių Kaune daug tikrai neturime, bendromis jėgomis, manau, galime surasti tikrai! Policijai pranešta, ieškoma nuo ryto jau“, – pagalbos prašymu pirmadienio rytą dalijosi skaitytojas.
Pranešimo apie pavogtą automobilį Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (Kauno apskr. VPK) sulaukė šiandien 08.32 val.
„Gautas pranešimas, kad Kaune, Pramonės pr., iš kiemo pavogtas tamsios spalvos automobilis „Land Rover“ (2004 m.). Padaryta žala tikslinama“, – portalui nurodė Kauno apskr. VPK atstovė.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad pastarosiomis savaitėmis mieste padaugėjo automobilių vagysčių.
Kaip jau rašyta, spalio 10 dieną Kaune pavogtas ir „Kia Sorento“ automobilis. Spalio 11 d. Kaune pavogti „Toyota RAV4“ ir „Mitsubishi Outlander“. Spalio 12 dieną Radvilėnų plente buvo pavogtas baltos spalvos „Lexus“, bet automobilis buvo rastas po dviejų dienų.
