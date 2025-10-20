Šiauliuose pacientės pinigus pasisaviusi slaugė išgirdo teismo verdiktą

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šių metų kovą kaltinamoji, dirbdama slauge Šiaulių Respublikinėje ligoninėje, paėmė iš vienos pacientės, tuo metu besigydžiusios ligoninėje, banko kortelę ir ja pasinaudojo. Surinkta duomenų, kad slaugė, įėjusi į palatą ir joje neradusi ligonės, sugalvojo pažiūrėti į pradarytą spintelės stalčių, kuriame matėsi gydomos moters piniginė. Nusprendusi ją patikrinti, slaugė rado joje banko kortelę su šalia nurodytu banko kortelės PIN kodu.
Tyrimo duomenimis, kitą dieną kaltinamoji viename Šiaulių miesto bankomatų patikrino sąskaitoje esantį pinigų likutį, o dar po dienos Radviliškio mieste moteris, užsidėjusi kepurę, akinius nuo saulės, medicininę kaukę ir striukės gobtuvą, iš bankomato išgrynino 500 eurų.
Tyrimą atlikę policijos pareigūnai ne iš karto nustatė įtariamąją, tačiau tinkamas ikiteisminio tyrimo krypties ir taktikos pasirinkimas, kruopštus ir didelis analitinis darbas, leido nustatyti ir surasti įtariamąją, apgaule užvaldžiusią nukentėjusiosios pinigus iš jos banko sąskaitos.
Moteris, pripažinusi kaltę, atleista nuo baudžiamosios atsakomybės. Pastaroji susitaikė su nukentėjusiąja, atlygino pacientei padarytą turtinę žalą. Slaugei skirta įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą – 500 eurų suma.
Šiam tyrimui vadovavo Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras Marius Fokas. Ikiteisminį tyrimą atliko Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai.
Šiaulių apylinkės teismasslaugėpacientė
Rodyti daugiau žymių