Šilutės rajone girtas vairuotojas įvažiavo į tvorą, o Kaune girta vairuotoja kliudė medžius ir kelio ženklą

Penktadienį apie 13.00 val. Šilutės rajone, Kintuose, neblaivus (1,59 prom.) vyras, gim. 1961 m., neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, vairavo automobilį ir eismo įvyko metu įvažiavo į namo tvorą-gyvatvorę, kuri priklauso moteriai, gim. 1978 m., bei ją apgadino.
Sekmadienį 11.49 val. Utenoje, Smėlio gatvėje, vyras (gim. 1964 m.) vairavo automobilį BMW X3 būdamas girtas (2,00 prom.), jo nesuvaldė ir atsitrenkė į kitą automobilį.
Tą pačia dieną 17.40 val. Kaune, E. Volterio gatvėje, automobilis „VW Touran“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 1976 m.), kliudė medžius ir kelio ženklą bei jį apgadino.
Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,64 prom.
Dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, pradėti ikiteisminiai tyrimai.
