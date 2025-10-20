Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus rajone pasieniečiai perėmė dar vieną kontrabandininkų skraidyklę su kroviniu

2025 m. spalio 20 d. 10:14
VSAT
Vilniaus rajone, netoli sienos su Baltarusija, pasieniečiai užfiksavo ir priverstinai nutupdė kontrabandininkų skraidyklę su kroviniu – 750 pakelių nelegalių cigarečių. Tokių bepiločių orlaivių, kuriais iš Baltarusijos skraidinti nelegalūs rūkalai, šiemet VSAT pareigūnai perėmė apie pusšimtį.
Daugiau nuotraukų (4)
Ketvirtadienio naktį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Jurgio Kybarto pasienio užkardos pareigūnai, vykdę tarnybą Dembinos kaimo (Vilniaus r.) apylinkėse, išgirdo skrendantiems bepiločiams orlaiviams būdingą garsą, artėjantį nuo Kloniškių kaimo. Pasieniečiai garso kryptimi iškart panaudojo tarnybinį antidroną, apie įvykį informavo Karines oro pajėgas.
Panaudojus bepiločių orlaivių užkardymo priemonę, mažiau kaip po minutės pasigirdo medžio šakų lūžimo garsas, o drono variklių ūžesys – prapuolė. VSAT pareigūnai įtarė, kad skraidyklė galėjo nukristi apie 200 metrų nuo Dembinos kaimo, miškingoje ir pelkėtoje vietovėje Šalkiškių kaimo pusėn. Įžiūrėti droną nešiojamu termovizoriumi nepavyko, nes toje vietoje tankiai priaugę medžių.
Droną nutupdę pasieniečiai apie tai pranešė visoms sargyboms, informavo gretimų Kenos ir Pavoverės užkardų pareigūnus. Kontrabandininkų skraidyklės intensyviai ieškota ir prašvitus, pasitelkus savo droną ir tarnybinį šunį. Pagaliau, jau ryte, kinologas su šunimi ties Dembinos kaimu, tankioje žolėje, aptiko savadarbę skraidyklę. Prie jos buvo pritvirtintas GPS siųstuvas su SIM kortele, šalia gulėjo stačiakampio formos ryšulys, aptrauktas polietileno plėvele.
Ryšulyje rasta 750 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 3 892 eurai.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Jurgio Kybarto pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena. Šioje užkardoje laikinai saugomi skraidyklė ir cigaretės.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiskraidyklė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.