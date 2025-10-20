Vilniaus rajone pasieniečiai perėmė dar vieną kontrabandininkų skraidyklę su kroviniu

Ketvirtadienio naktį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Jurgio Kybarto pasienio užkardos pareigūnai, vykdę tarnybą Dembinos kaimo (Vilniaus r.) apylinkėse, išgirdo skrendantiems bepiločiams orlaiviams būdingą garsą, artėjantį nuo Kloniškių kaimo. Pasieniečiai garso kryptimi iškart panaudojo tarnybinį antidroną, apie įvykį informavo Karines oro pajėgas.
Panaudojus bepiločių orlaivių užkardymo priemonę, mažiau kaip po minutės pasigirdo medžio šakų lūžimo garsas, o drono variklių ūžesys – prapuolė. VSAT pareigūnai įtarė, kad skraidyklė galėjo nukristi apie 200 metrų nuo Dembinos kaimo, miškingoje ir pelkėtoje vietovėje Šalkiškių kaimo pusėn. Įžiūrėti droną nešiojamu termovizoriumi nepavyko, nes toje vietoje tankiai priaugę medžių.
Droną nutupdę pasieniečiai apie tai pranešė visoms sargyboms, informavo gretimų Kenos ir Pavoverės užkardų pareigūnus. Kontrabandininkų skraidyklės intensyviai ieškota ir prašvitus, pasitelkus savo droną ir tarnybinį šunį. Pagaliau, jau ryte, kinologas su šunimi ties Dembinos kaimu, tankioje žolėje, aptiko savadarbę skraidyklę. Prie jos buvo pritvirtintas GPS siųstuvas su SIM kortele, šalia gulėjo stačiakampio formos ryšulys, aptrauktas polietileno plėvele.
Ryšulyje rasta 750 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 3 892 eurai.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Jurgio Kybarto pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena. Šioje užkardoje laikinai saugomi skraidyklė ir cigaretės.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiskraidyklė
Rodyti daugiau žymių