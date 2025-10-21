Kaune – įtartino vaikino gaudynės: maišelį su kvaišalais jaunuolis slėpė burnoje

Įtarimą sukėlusį vaikiną policija apie 15 val. 15 min. pabandė sulaikyti Kranto 5-ojoje gatvėje.
Sulaikant jaunuolis paspruko, o pasivijus, pasipriešino Kauno apskr. VPK pareigūnui (gim. 1999 m.).
Pareigūnas, suteikus med. pagalbą ligoninėje, išleistas gydytis ambulatoriškai.
Sulaikymo metu pas įtariamąjį (gim. 2006 m.), burnoje rastas ir paimtas maišelis su augalinės kilmės medžiaga (įtariama, jog tai – narkotinės medžiagos).
Įtariamasis uždarytas į Kauno apskr. VPK areštinę. Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis pradėtas ikiteisminis tyrimas.