Kaune – nuosprendis buvusio policininko žudikui: įsiuto, paprašius naktį netriukšmauti daugiabutyje

Be to, N. Jegelavičius privalės atlyginti nužudytojo artimiesiems bendrą 20 tūkst. eurų dydžio neturtinę žalą. Teismas jį pripažino recidyvistu. Tai jau ne pirmas verdiktas agresyvaus būdo jaunuoliui, kuris į teisėsaugos akiratį patenka nuo paauglystės.
Ypatingai žiaurus išpuolis buvo įvykdytas 2024 metų lapkričio 24-osios naktį Kaune, Veiverių gatvėje esančiame daugiabutyje, kuriame gyveno buvęs pareigūnas.
Policijoje ir privačioje saugos tarnyboje prieš išėjimą į pensiją dirbęs 72 metų Česlovas N. neapsikentė iš vieno butų sklindančio triukšmo, kuriame linksminosi girtų jaunuolių kompanija.
Aukai smogė 14 kartų
Negalėdamas užmigti nuo sklindančio triukšmo, apie 1 valandą nakties pensininkas nuėjo paprašyti viename butų besilinksminančių vaikinų ir merginų, kad šie elgtųsi ramiau.
Tai įsiutino vieną vakarėlio dalyvių, anksčiau ne kartą teistą bedarbį N. Jegelavičių, kuris, kriminalistų duomenimis, laiptinėje puolė Česlovą N. spardyti, daužyti kumščiais.
Buvęs policininkas patyrė sunkią galvos traumą – į smegenis išsiliejus kraujui, jis neteko sąmonės.
Iškviesta greitoji pagalba pristatė vyrą į klinikas, tačiau išgelbėti jo gyvybės nepavyko – brutaliai sumuštas kaunietis mirė reanimacijoje praėjus dviem paroms nuo smurto išpuolio, lapkričio 26-ąją.
Medicinos ekspertai nustatė, jog aukai į galvą ir kitas kūno vietas buvo suduota ne mažiau 14 smūgių.
Švelnino savo rolę
Nustatyta, kad nusikaltimo metu N. Jegelevičius, svečiavęsis pas vieną savo draugų, buvo apsvaigęs nuo alkoholio.
Pareigūnai jį nedelsdami uždarė įtariamąjį į įkalinimo įstaigą, kurioje jis davė parodymus.
Per apklausas N. Jegelevičius kaip įmanydamas bandė sušvelninti savo vaidmenį žmogžudystės byloje: esą Česlovas N. pirmas bandė jam suduoti, todėl „reflektyviai“ trenkė jam atgal.
N. Jegelevičius samprotavo, kad jo smūgiai negalėjo sukelti mirties ir netgi leido suprasti, jog dėl tragedijos kalti greitosios pagalbos medikai. Tiesa, vėliau jis savo kaltę pripažino.
Nužudytojo artimieji pateikė penkiaženklius ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo, tačiau vargu ar N. Jegelavičiaus pavyktų ką nors išieškoti, nes jis niekur nedirba, savo vardu neturi turto.
Bylų šleifas – nuo 15 metų
Kaltinamasis žudikas pirmą kartą į teisėsaugos akiratį pateko, būdamas 15 metų. Jis ne sykį atsidūrė teisiamųjų suole patekęs į teisėsaugos akiratį už vagystes, kūno sužalojimą, turto sugadinimą.
Ilgą laiką dėl savo jauno amžiaus N. Jegelevičius išvengdavo kalėjimo, tačiau sulaukęs pilnametystės, buvo uždarytas už grotų.
Paskutinį kartą N. Jegelevičius išėjo Kauno kalėjimo 2024 metų balandį – išbuvęs laisvėje vos 7 mėnesius, jis įkliuvo dėl inkriminuojamo Česlovo N. nužudymo.
Klystkeliais pasukęs jaunuolis nuosprendžio laukia, būdamas suimtas.
