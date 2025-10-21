Lrytas Premium prenumerata tik
Kaune pavogtas automobilis vos po kelių valandų rastas Vilniuje

2025 m. spalio 21 d. 15:10
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) pareigūnai, vykdydami kriminalinės policijos operaciją, susijusių su automobilių vagystėmis, vos per kelias valandas po vagystės surado pavogtą automobilį ir sulaikė įtariamąjį.
Spalio 20 d. apie 08.15 val. Kaune, Pramonės pr., pastebėta, kad iš daugiabučio kiemo pavogtas užkurtas automobilis „Land Rover“ (pagamintas 2004 m.). Padaryta turtinė žala siekė apie 3000 eurų.
Gavę pranešimą apie vagystę, policijos pareigūnai nedelsdami ėmėsi veiksmų ir jau tą pačią dieną, apie 10.25 val. Vilniuje, Savanorių pr., surado pavogtą automobilį ir sulaikė šiuo nusikaltimu įtariamą teisėsaugos pareigūnams žinomą Kauno rajono gyventoją (gim. 1998 m.). Paaiškėjo, kad sulaikytasis neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės.
Kauno apskr. VPK Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai dėl šio įvykio atlieka ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pagal 178 str. 1 d. Už tai gresia laisvės atėmimas iki trejų metų. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokurorai.
