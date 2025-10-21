Lrytas Premium prenumerata tik
Kaune tarp dviejų vyrų gatvėje kilęs konfliktas baigėsi peilio dūriu

2025 m. spalio 21 d. 10:00
Vėlų pirmadienio vakarą policijai buvo pranešta apie kraujo praliejimu pasibaigusį dviejų vyrų konfliktą.
Jis apie 23.55 val. kilo T. Masiulio gatvėje.
Konflikto metu vyras (gim. 1991 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1990 m.).
Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
