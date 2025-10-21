Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Moterį nušovusiam policijos pareigūnui D. Šerpyčiui – Apeliacinio teismo verdiktas

2025 m. spalio 21 d. 13:11
Gytis Pankūnas
Tarnybos metu moterį nušovęs sostinės policijos pareigūnas Darius Šerpytis lieka išteisintas – baudžiamojoje byloje Apeliacinis teismas nusprendė atmesti prokuratūros ir nukentėjusiųjų skundus.
Daugiau nuotraukų (27)
D. Šerpyčiui baudžiamoji byla buvo iškelta po 2023 m. gruodžio įvykių, kai jis tarnybos metu Vilniaus rajone nušovė agresyviai besielgusią moterį.
Pildome
ELTA primena, kad tragedija įvyko Vilniaus rajone. Gruodžio 12 dieną agresyvi, psichikos sutrikimų turėjusi 1972-aisiais gimusi moteris su kastuvu puolė ir aptalžė pas ją atvykusius medikus bei greitosios medicinos pagalbos automobilį, po to su peiliu puolė atvykusius policijos pareigūnus.
Pareigūnai įvairiais būdais bandė ją raminti, malšinti, bet moteris su peiliu puolė juos. Mėginant sutramdyti moterį, naudota fizinė jėga, elektroimpulsinis prietaisas, dujos. Į moterį policininkas D. Šerpytis iš viso paleido penkis šūvius, po kurių ji mirė įvykio vietoje.
Lietuvos policijaLietuvos apeliacinis teismasnušovė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.