Moterį nušovusiam policijos pareigūnui D. Šerpyčiui – Apeliacinio teismo verdiktas

D. Šerpyčiui baudžiamoji byla buvo iškelta po 2023 m. gruodžio įvykių, kai jis tarnybos metu Vilniaus rajone nušovė agresyviai besielgusią moterį.
ELTA primena, kad tragedija įvyko Vilniaus rajone. Gruodžio 12 dieną agresyvi, psichikos sutrikimų turėjusi 1972-aisiais gimusi moteris su kastuvu puolė ir aptalžė pas ją atvykusius medikus bei greitosios medicinos pagalbos automobilį, po to su peiliu puolė atvykusius policijos pareigūnus.
Pareigūnai įvairiais būdais bandė ją raminti, malšinti, bet moteris su peiliu puolė juos. Mėginant sutramdyti moterį, naudota fizinė jėga, elektroimpulsinis prietaisas, dujos. Į moterį policininkas D. Šerpytis iš viso paleido penkis šūvius, po kurių ji mirė įvykio vietoje.
