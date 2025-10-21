Praeityje korupcijos įklampintas valdininkas – vėl pareigūnų akiratyje: picą atvežęs „Bolt“ kurjeris tvirtina sulaukęs grasinimų pistoletu

A.Gelumbauskui iškelta baudžiamoji byla dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą neseniai atsidūrė Kauno apylinkės teisme.
Teismas pranešė, jog „Bolt Food“ kurjeriu dirbantis užsienietis šių metų birželio 13-osios vakarą pagal užsakymą atvyko į Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje dirbusio A. Gelumbausko namus.
Garliavos apylinkėse gyvenantis klientas, pasak picerijos „Domino‘s Pizza“ gaminius atvežusio, Kaune ir jo apylinkėse „Bolt“ kurjeriu dirbančio palestiniečio, elgėsi agresyviai: pristačius maistą, užsakovas ant jo šaukė, keikėsi, grasindamas mojavo pistoletu.
Kurjeris tvirtino, jog valdos šeimininkas privataus namo kieme pasirodė, vilkėdamas baltą chalatą, pastūmė jį ranka į petį.
Išsigandęs maisto išvežiotojas kreipėsi į pagalbos tarnybas. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pareigūnai įtariamojo namuose aptiko legaliai laikomą pistoletą „Sig Sauer P230“, kuris atitiko nukentėjusiojo apibūdinimą.
Prokuratūros tvirtinimu, būdamas galimai apsvaigęs nuo alkoholio, A. Gelumbauskas prie savo namų, viešoje vietoje su pistoletu rankoje vijosi kurjerį, grasino jam šaunamuoju ginklu, tokiu būdu keldamas pavojų palestiniečio gyvybei ir sveikatai.
Buvęs valdininkas savo kaltę neigė – A. Gelumbausko tvirtinimu, kurjeriui jis ginklo nedemonstravo, jo nekoneveikė, o picos atsiimti atėjo tiktai nešinas telefonu.
Šiek tiek vėliau jis aiškino nuėjęs į netoli jo namų esantį barą, kur ir vartojo alkoholinius gėrimus.
Pareigūnų A. Gelumbausko versija neįtikino – pareiškus įtarimus ir surinkus medžiagą, byla buvo perduota į teismą. Pirmas posėdis įvyks lapkritį.
2011 metais A. Gelumbauskas įkliuvo Specialiųjų tyrimų tarnybai, eidamas Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vyresniojo specialisto ir Nuolatinės statybos komisijos sekretoriaus pareigas.
Buvo nustatyta, kad A. Gelumbauskas už 1 500 litų (434 eurų) kyšį piliečiui D. J. pažadėjo paveikti tuometį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėją, kad šis Kauno rajone esantį statinį pripažintų tinkamu naudoti.
Neilgai trukus po sulaikymo valdininkas buvo atleistas iš darbo Kauno rajono savivaldybėje.
Lazdijų rajono apylinkės teismas A. Gelumbauską pripažino kaltu dėl prekybos poveikiu, skirdamas jam 3,3 tūkst. eurų baudą. Taip pat nuspręsta konfiskuoti nelegaliai įgytas pajamas – 434 eurus. Apeliacinis teismas 2017 metais jo skundą atmetė.
Kauno rajonasgrasinimai susidorojimuginklas
Rodyti daugiau žymių