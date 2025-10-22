Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Jaunas kelių monstras iš Marijampolės už siaubingą avariją atsidūrė Kauno kalėjime Biografija kelia šiurpą

2025 m. spalio 22 d. 16:49
Lrytas Premium nariams
Rezonansinę mirtiną avariją sukėlęs, daugybę kartų eismo taisykles pažeidęs 28 metų kelių erelis iš Marijampolės krašto Karolis Stasiūnas antradienį buvo sulaikytas ir pristatytas į Kauno kalėjimą. Apie tai naujienų portalą Lrytas informavo Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Justė Vasiliauskienė.
Daugiau nuotraukų (5)
žūtis kelyjeKauno rajonasavarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.