Jaunas kelių monstras iš Marijampolės už siaubingą avariją atsidūrė Kauno kalėjime Biografija kelia šiurpą
2025 m. spalio 22 d. 16:49
Rezonansinę mirtiną avariją sukėlęs, daugybę kartų eismo taisykles pažeidęs 28 metų kelių erelis iš Marijampolės krašto Karolis Stasiūnas antradienį buvo sulaikytas ir pristatytas į Kauno kalėjimą. Apie tai naujienų portalą Lrytas informavo Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Justė Vasiliauskienė.