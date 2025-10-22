Vilniaus ir Marijampolės apskrityse sukčiai iš žmonių išviliojo apie 28,7 tūkst. eurų

Vilniaus ir Marijampolės apskrityse sukčiai iš žmonių apgaule išviliojo apie 28,7 tūkst. eurų, informavo policija.
Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį 9.17 val. į sostinės pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1956 m.), kuri pareiškė, kad pirmadienį apie 15 val. Vilniuje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba.
Anot moters, minėti asmenys prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 20 tūkst. eurų.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, nuo sukčių nukentėjo dar dvi vilnietės.
Antradienį policijoje gautas moters (gim. 1979 m.) pranešimas, kad šeštadienį Vilniuje nepažįstami asmenys iš jos banko sąskaitos apgaule pasisavino apie 4 708 eurus.
Kita nuo sukčių nukentėjusi moteris (gim. 1943 m.) pareigūnams nurodė, kad antradienį apie 13.30 val. Vilniuje nepažįstama moteris, prisistačiusi ligoninėje gulinčia jos dukterėčia, paprašė pinigų neva operacijai. Tokiu būdu iš moters išvilioti 3 tūkst. eurų.
Apie dar vieną galimą sukčiavimo atvejį pranešė Marijampolės AVPK.
Antradienį apie 13.22 val. moteris (gim. 1990 m.) pareigūnams pranešė, kad, į savo mobilųjį telefoną gavus nuorodą ir suvedus el. bankininkystės duomenis, iš jos banko sąskaitos buvo nuskaičiuoti 1 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
sukčiaiVilniusMarijampolė
