Kauno pareigūnai sulaikė didelį kiekį neteisėtai gabentų elektroninių cigarečių skysčių

Vienas iš ikiteisminių tyrimų pradėtas šių metų rugsėjo mėnesio pradžioje, kai Kaune, Taikos pr., lengvajame automobilyje „Audi“ pareigūnai aptiko 7 dėžes su neteisėtai gabenamais elektroninių cigarečių papildymo skysčiais.
Atlikus dvi kratas, rasta ir paimta 6812 buteliukų elektroninių cigarečių pildymo skysčio bei 174 vienkartinės elektroninės cigaretės. Bendras skysčio kiekis siekia 71,17 litro, o bendra prekių vertė, įskaitant privalomus mokesčius, – daugiau kaip 61 tūkst. eurų.
Įtarimai pareikšti Kauno miesto gyventojui (gim. 2005 m.), kuris iki šiol nebuvo teistas. Įtariamojo turtui – automobiliui, mobiliojo ryšio telefonui ir piniginėms lėšoms – paskirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas.
Kitas ikiteisminis tyrimas pradėtas rugsėjo mėnesio viduryje, kai Kaune, Islandijos pl., sustabdžius krovininį automobilį „Mercedes-Benz“ jame buvo rasta dėžių su elektroninių cigarečių papildymo skysčiais, kurių vertė viršijo 150 MGL.
Pareigūnai atliko tris kratas ir vieną poėmį, kurių metu iš viso rasta 9807 buteliukai elektroninių cigarečių skysčio (98,07 litro) bei 204 vienkartinės elektroninės cigaretės.
Taip pat paimti trys mobiliojo ryšio telefonai. Įtarimai dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis pareikšti dviem Kauno miesto gyventojams (gim. 1999 m. ir 2000 m.).
Ikiteisminius tyrimus organizuoja ir jiems vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės.