Lietuvos diena

Medininkų punkte pasieniečiai sulaikė ieškomą Serbijos pilietį

2025 m. spalio 23 d. 17:26
VSAT
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai Medininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) sulaikė „DAF“ markės krovininį automobilį su priekaba, bandžiusį išvykti iš Lietuvos teritorijos į Baltarusiją.
Patikrinus dokumentus paaiškėjo, kad krovininiu automobiliu važiavo 49 metų Serbijos pilietis, kuris yra ieškomas Lietuvos policijos. Šis asmuo jau pusantrų metų įtrauktas į ieškomų asmenų sąrašą, nes yra kaltinamas trečiojo lygio nusikalstamos veikos padarymu.
Vyras balandžio mėnesį, vairuodamas transporto priemonę, buvo sustabdytas policijos pareigūnų, o alkoholio kiekio patikrinimo metu jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Už šį pažeidimą asmeniui buvo paskirta 40 parų arešto bausmė, tačiau jos jis neatliko.
Pasieniečiai vyrą sulaikė, informavo paieškos iniciatorių ir jį perdavė netrukus atvykusiems Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pareigūnams. Krovininis automobilis su priekaba perduotas įgaliotos įmonės vairuotojui.
 
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiSerbija
