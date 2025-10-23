Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl į Alytaus kalėjimą bandytų įnešti kvaišalų

Eidama per kontrolės postą į darbą, įmonės, teikiančios maitinimo paslaugas Alytaus kalėjime, darbuotoja bandė įnešti paketą su neaiškios kilmės medžiaga, kurį buvo paslėpusi savyje.
Patikrinimo metu paketas buvo rastas ir paimtas.
Įtariama, kad jame galėjo būti narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
Dėl šio įvykio Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Šiuo metu atliekami būtini ikiteisminio tyrimo veiksmai.
Lietuvos kalėjimų tarnyba pabrėžia, kad itin atsakingai vertina bet kokius bandymus į įkalinimo įstaigas patekti su draudžiamais daiktais ar medžiagomis ir glaudžiai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, siekdama užkirsti kelią neteisėtai veiklai.
Lietuvos kalėjimų tarnybaAlytaus kalėjimasNarkotikai
