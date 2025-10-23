Sostinės policija nutraukė nelegalią prekybą vaistais Kalvarijų turgavietėje

Turgavietėje moteris siūlė įsigyti antibiotikų, vaistų skausmui malšinti, preparatų potencijai stiprinti bei kitų vaistų. Ji neturėjo licencijos verstis farmacine veikla.
Pareigūnai iš prekybos išėmė net 3 218 įvairių tablečių ir ampulių.
Moteriai surašytas administracinio nusižengimo protokolas už Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 19 str. 1 d. nesilaikymą bei administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 62 str. 1 d., padarymą.
Policija primena, kad vaistų pirkimas iš nelegalių prekeivių gali kelti rimtą pavojų sveikatai – neaiškios kilmės ar netinkamomis sąlygomis laikomi vaistai gali būti neveiksmingi ar net žalingi.
Policijos pareigūnai ragina gyventojus būti atsakingais – vaistus įsigykite tik vaistinėse ar teisėtai veikiančiose prekybos vietose. Pastebėję galimai nelegalią prekybą, praneškite policijai telefonu 112 arba per interneto svetainę www.epolicija.lt
