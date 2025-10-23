Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Sostinės policija nutraukė nelegalią prekybą vaistais Kalvarijų turgavietėje

2025 m. spalio 23 d. 10:17
Vilniaus AVPK
Trečiadienį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos pareigūnai, vykdydami policinę priemonę Vilniuje, Kalvarijų turgavietėje, sulaikė moterį, neteisėtai prekiavusią įvairiais vaistiniais preparatais.
Daugiau nuotraukų (1)
Turgavietėje moteris siūlė įsigyti antibiotikų, vaistų skausmui malšinti, preparatų potencijai stiprinti bei kitų vaistų. Ji neturėjo licencijos verstis farmacine veikla.
Pareigūnai iš prekybos išėmė net 3 218 įvairių tablečių ir ampulių.
Moteriai surašytas administracinio nusižengimo protokolas už Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 19 str. 1 d. nesilaikymą bei administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 62 str. 1 d., padarymą.
Policija primena, kad vaistų pirkimas iš nelegalių prekeivių gali kelti rimtą pavojų sveikatai – neaiškios kilmės ar netinkamomis sąlygomis laikomi vaistai gali būti neveiksmingi ar net žalingi.
Policijos pareigūnai ragina gyventojus būti atsakingais – vaistus įsigykite tik vaistinėse ar teisėtai veikiančiose prekybos vietose. Pastebėję galimai nelegalią prekybą, praneškite policijai telefonu 112 arba per interneto svetainę www.epolicija.lt
VilniusVaistaiturgavietė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.