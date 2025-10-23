Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. spalio 23 d. 09:09
Švenčionėliuose duobėje rastas mirusio vyro kūnas
2025 m. spalio 23 d. 09:09
Švenčionių rajone trečiadienį duobėje rastas vyro kūnas, pranešė policija.
Policijos departamento duomenimis, apie 12 val. Švenčionėliuose, duobėje, rastas mirusio vyro (gim. 1958 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Švenčionių rajonas
kūnas
Mirtis
