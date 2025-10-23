Lrytas Premium prenumerata tik
Švenčionėliuose duobėje rastas mirusio vyro kūnas

2025 m. spalio 23 d. 09:09
Švenčionių rajone trečiadienį duobėje rastas vyro kūnas, pranešė policija.
Policijos departamento duomenimis, apie 12 val. Švenčionėliuose, duobėje, rastas mirusio vyro (gim. 1958 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
